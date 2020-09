Mulher atropelada por carro morre em Porto Real

Claudemira Araújo de Freitas, mais conhecida como Claudia Araújo, de 51 anos, morreu na noite da segunda-feira (21), depois de ser atropelada por um Fiat Uno, dirigido por outra mulher, de 41 anos, na Rua Fernando Bernardelli, no Centro de Porto Real.

No momento do acidente, a vítima pedalava sua bicicleta e estava retornando do trabalho para casa. A Polícia Militar foi acionada no início da noite, mas quando chegou ao local Claudemira já havia sido socorrida e levada para o hospital São Francisco de Assis, onde veio a falecer. A motorista também estava no hospital e informou aos policiais que chovia muito na hora do acidente e que Claudemira atravessou repentinamente na frente do carro, sendo impossível evitar a colisão.

Depois de ser ouvida na delegacia, a mulher foi liberada. o caso foi registrado como homicídio culposo.