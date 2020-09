Melhorias em infraestrutura na Av. Dom Pedro II estão nas etapas finais

A Avenida Dom Pedro II, no Centro de Porto Real, passa pelos últimos serviços da obra de implantação do sistema de drenagem de águas pluviais. Conforme informações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), toda a canalização de manilhas do sistema já foi feita e os serviços no último trecho do local consistem na construção das caixas de inspeção e das caixas coletoras (bueiros). A próxima etapa será o aterramento do sistema e a recomposição do pavimento asfáltico.

As obras na Avenida acontecem no percurso compreendido entre o cruzamento com as Rua A, próximo ao Colégio Estadual República Italiana até o cruzamento com as Ruas Professora Júlia Graciani Marassi (Centro) e Professora Dona Betina (Nova Colônia) à altura da Igreja Nossa Senhora das Dores. Segundo a SMOSP o primeiro trecho da via que recebeu a intervenção será liberado para fluxo de veículos ainda nesta semana.

“A partir de sexta (25) será liberado o trecho da via entre o Colégio Estadual República Italiana, até a transversal ao lado do Instituto Educacional Porto Real (IEPR). Além disso, conforme as obras de recomposição asfáltica forem avançando, novos trechos da Avenida serão liberados. A previsão é que o acesso total à localidade aconteça nas próximas semanas”, concluiu o secretário de Obras e Serviços Públicos, Luiz Tavares. Foto: Dorinha Lopes