Acidente deixa adolescente em estado grave em Volta Redonda

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou três pessoas feridas no início da madrugada deste sábado, por volta de 00h30min, no km 286, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no cruzamento do bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda. A colisão foi transversal e ocorreu entre um Renault Sandero e um Honda Civic. Os três ocupantes do Renault Sandero ficaram feridos e foram levados para o Hospital São João Batista. O motorista da Honda Civic abandonou o local do acidente antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Dois ocupantes do Renault Sandero se recusaram atendimento e deixaram o hospital rapidamente. Apenas o adolescente de 16 anos ficou internado em estado grave. No hospital a equipe conseguiu a identificação dos demais ocupantes. Não foi possível identificar quem eram os condutores dos dois veículos no momento do acidente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde os agentes vão investigar e tentar chegar os envolvidos no acidente.