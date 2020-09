Carro é furtado na Rodovia dos Metalúrgicos

Um carro que estava estacionado na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, foi furtado na noite de sexta-feira (25).

A vítima foi até um restaurante jantar e, quando retornou, já no início da madrugada deste sábado (26) o seu Gol KMR-7241 já não estava mais lá.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que dentro do carro havia pertences pessoais, como chaves de sua residência, rádio do veículo e controle elétrico do portão de sua casa.

Qualquer informação sobre o Gol pode ser passada ao 190 da Polícia Militar.