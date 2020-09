Carro pega fogo na Dutra, em Itatiaia

Um veículo Fiat Palio pegou fogo na tarde deste sábado por volta das 15h15min, na altura do km 314, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O condutor do veículo, funcionário da Michelin, estava retornando do trabalho quando percebeu que o seu carro estava em chamas. Ele parou no canteiro lateral e saiu do veículo, mas não conseguiu evitar o incêndio.

Segundo informações do proprietário, o veículo foi sofreu uma pane elétrica apesar de ter saído de uma revisão há poucos dias. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo se alastrou rapidamente e consumiu todo o veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e confeccionou o Boletim de Acidente de Trânsito, Ninguém ficou ferido.