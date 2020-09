Santa Casa realiza ato em prol do Setembro Amarelo

O setor da Capelania da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, juntamente com a Igreja Metodista Wesleyna do Ano Bom, realizou na tarde deste sábado (26), um ato em prol da campanha Setembro Amarelo.

A iniciativa teve como principal objetivo conscientizar os usuários da instituição, bem como as pessoas que passaram pelas ruas próximas ao hospital, sobre a prevenção do suicídio. Nas abordagens foram faladas as melhores formas de como evitar esse ato, através de conversas que abordem o problema, distribuição de mensagens e louvor, em som ambiente.

O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios, crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema.