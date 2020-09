Adolescente sofre grave acidente de moto no bairro Aterrado

Um adolescente, de 17 anos, sofreu um grave acidente de moto no início da madrugada deste domingo, por volta da meia-noite, no cruzamento da Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para o Hospital São João Batista. Segundo informações do local, o adolescente conduzia uma moto quando se envolveu numa colisão com um carro.

Com o choque, o adolescente foi arremessado do local. Ele teve fratura exposta na perna. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde de vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.