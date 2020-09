Polícia Militar apreende 14 quilos de cocaína no bairro Santo Agostinho

Policiais militares receberam uma denúncia anônima na noite de sábado, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticada no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Os policias da Supervisão de Oficiais e do GAT (Grupamento de Ações Táticas), foram até a localidade conhecida como Rua Mutirão, na Servidão dos Pássaros, onde foram apreendidos cerca de 14 quilos de cocaína.

Ninguém foi preso no local. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi feita a ocorrência policial.