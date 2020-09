Polícia Militar apreende jovem com “lança-perfume” em Barra Mansa

Policiais militares detiveram um jovem, de 18 anos, com 81 frascos de “lança-perfume” em um baile funk, que estava sendo realizado na noite deste sábado em um sítio no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Segundo a ocorrência registrada na 90ª Delegacia de Polícia, os organizadores não tinham permissão para realizar o evento. Os agentes perceberam que menores estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas.

Os policiais também apreenderam na mochila do jovem, quatro latas de alucinógeno e duas garrafas de whisky. Um jovem, de 19 anos, detido com R$140 arrecadados na portaria do evento. Os envolvidos foram levados para a 90ª DP. Foto: Polícia Militar/Divulgação