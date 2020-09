Barra Mansa divulga vagas de emprego em diversas áreas

Currículos podem ser enviados para [email protected] ou presencial no Centro EmpreendER, no pátio da prefeitura

A Prefeitura de Barra Mansa informa sobre diversas vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. Dentre as oportunidades estão: vendedor externo e varejista, recepcionista, conferente, montador de vidro temperado e auxiliar de operações. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], ou comparecer no Centro EmpreendER, no pátio do Centro Administrativo, das 08h30 às 16h30, com o documento impresso em mãos. Os candidatos terão até a próxima quarta-feira (30), para concorrer aos cargos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Jair Gomes, explicou como é feito os trâmites. “Quando o Centro EmpreendER recebe os currículos, é feita a triagem e, em seguida, o encaminhamento para as empresas solicitantes. Além disso, o setor ainda ajuda, orientando sobre a formatação dos currículos e dicas de como se portar diante de uma entrevista”, disse, explicando que devido à Covid-19, muitas atividades no setor tiveram que ser pausadas.

Confira detalhadamente as vagas:

Vaga: Vendedor externo

Quantidade: 1

Masculino

Possuir carro ou moto

Experiência na área

Vaga: Conferente

Qtd: 1

Sexo masculino, 18 a 40 anos

2° grau completo

Experiência exigida: seis meses em transporte

Vaga: Recepcionista de motel

Qtd:1

Masculino ou feminino

Ter ensino médio completo

Vaga: Montador de vidro temperado

Qtd: três

Sexo masculino

Experiência na área exigida

Vaga: auxiliar de operações

Qtd:1

Sexo masculino, 18 a 40 anos

2°grau completo

Experiência exigida: seis meses em transporte

Vaga: Vendedor de varejo

Qtd: 5

Feminino e masculino

2° grau completo

Experiência exigida: vendas

Foto: Paulo Dimas