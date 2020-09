Policiais militares foram informados sobre um bar que estaria funcionando com máquinas caça-níqueis (jogos de azar), no início da manhã da sexta-feira, por volta das 11h50min, na Rua Licino Cardoso, no bairro Nova Alegria, em Resende.

Os agentes foram até o local onde foram encontradas três máquinas caça-níqueis. Não havia ninguém no estabelecimento comercial. O material foi periciado e levado para a 89ª DP de Resende. Dentro de uma máquina havia a quantia de R$70, proveniente de jogo de azar.