Joel Fortini anuncia apoio a Carlinhos Santana e Dayse Penna

Nesta segunda-feira (28), o vereador Carlinhos Santana publicou nas redes sociais um vídeo ao lado de Joel Fortini, liderança da cidade de Volta Redonda, declarando apoio à sua reeleição: “Eu não venho candidato nessas eleições, mas não poderia ficar fora do processo político. Ao escolher alguém para apoiar, decidi por Carlinhos Santana entendendo que se trata de um político autêntico, que defende os trabalhadores e os menos favorecidos.” Explicou Fortini.

Joel Fortini já foi candidato a vereador em Volta Redonda algumas vezes, sempre com votação expressiva. Nas últimas eleições em 2016, foi um dos trinta candidatos mais bem votados da cidade, alcançando 1.519 votos, ficando entre os primeiros suplentes. Nessas eleições ele não concorre, em função da perda de um filho recentemente: ‘Em 2019 perdi meu filho o que me deixou desmotivado, já que ainda estou passando por um luto. Mas não poderia ficar de fora do processo político e por isso escolhi apoiar o Carlinhos. Estou também com Dayse Penna por acreditar que Volta Redonda precisa de uma mulher capacitada como ela para governar os rumos da nossa cidade’. Completou.

Para Carlinhos Santana, a chegada de Joel fortalece ainda mais a sua candidatura: ‘para mim é extraordinário ter Fortini ao meu lado. Eu gostaria que ele fosse candidato, mas como ele entendeu não ser o momento adequado para isso, vejo que ele veio somar com nossa candidatura e sou muito grato por isso’. Concluiu Carlinhos.