Acusado de ter roubado R$ 30 mil de pedágio é preso em Rio Claro (RJ)

Policiais civis prenderam na manhã desta quarta-feira, um homem, de 26 anos, foragido da Justiça, suspeito de ter roubado R$ 30 mil de uma praça de pedágio, há cerca de um mês, em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

O homem foi preso no bairro Estação, em Rio Claro, onde mudou depois do crime para tentar evitar sua prisão. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a chegar até o autor do assalto. A prisão ocorreu depois de uma ação entre as delegacias de São Bernardo do Campo e Rio Claro.

O homem foi transferido nesta quarta-feira, para a delegacia de São Bernardo do Campo.