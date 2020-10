Polícia Civil deflagra operação para desarticular organização criminosa na região

Polícia Civil realiza grande operação nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais com objetivo de desarticular cúpula de organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas entre os estados

Policiais civis, comandada pelo delegado de Rio das Flores, Dr. Rodolfo Atala, está realizando desde as primeiras horas da manhã (6 horas) desta quinta-feira, uma operação para desarticular uma organização criminosa no Sul do Estado.

A ação conta também com apoio das delegacias da região e Polícia Militar. Segundo o delegado, a ação é resultado de investigações da delegacia de Rio das Flores. A polícia pretende cumprir nove mandados, prisão e busca e apreensão. Atala disse que há também determinação judicial para quebra de sigilo de dados dos criminosos.

Ao todo são nove mandados entre prisão e busca e apreensão, há também determinação judicial para quebrar de sigilo de dados dos criminosos. Os alvos são traficantes bem violentos que atuam em diversas cidades dos dois estados. Foto: Divulgação