Ônibus é assaltado na subida da Serra das Araras

Um ônibus foi assaltado na noite desta quinta-feira, por quatro suspeitos, na subida da Serra das Araras, sentido São Paulo, no bairro Caiçara, em Piraí. Policiais militares e da Polícia Rodoviária Federal conseguiram prender os assaltantes.

Os suspeitos, de 27, dois de 28 e um de 33 anos, foram presos dentro de um carro Celta (prata), com placa de Duque de Caxias (RJ). No veículo foram aprendidos uma réplica de fuzil (airsoft), um revólver calibre 38, quatro munições do mesmo calibre, três relógios de pulso, 13 celulares e R$ 33.395 em dinheiro.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Piraí, onde foi feito o registro.