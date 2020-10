PRF detém pichador na Dutra, em Itatiaia

A equipe do Grupo de Motociclistas Regional (GMR), realizava ronda para coibir infrações de trânsito e ilícitos por volta das 17h30min, quando teve a atenção voltada para jovem pichando um muro com uma lata de tinta spray, na margem da rodovia, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O jovem, de 24 anos, foi abordado pela Equipe do Grupo de Motociclistas Regional e admitiu ter pichado o muro. Diante dos fatos, o jovem foi detido por crime ambiental por pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano.

Segundo a PRF, a pena nesse caso é de detenção de três a um ano e multa. Por ser crime de menor potencial ofensivo foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o “pichador” assinado um termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. A lata de tinta spray foi apreendida.