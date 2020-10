Vídeo: Confronto com a polícia deixa dois mortos em acampamento numa mata no bairro Roma

Policiais militares do Serviço Reservado (P2) e do GATI I, foram verificar um denúncia no final da tarde de sexta-feira, sobre suspeitos que estariam armados e embalando drogas em um acampamento feito numa área de mata nas proximidades do conjunto Habitacional Minha Casa Minha, Vida, no bairro Roma, em Volta Redonda.

Já estava escuro quando pelo menos oito policiais partiram para o local onde estaria o acampamento dos traficantes. No caminho encontrou um adolescente que foi apreendido com drogas. Os agentes continuaram seguindo por um caminho para encontrar o acampamento, utilizando uma lanterna de led.

Depois de cinco quilômetros, os agentes chegaram nas proximidades e foram recebidos à tiros. Os policiais revidaram e perceberam que dois suspeitos estavam baleados. Com eles foram apreendidos duas pistolas. Os agentes acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o atendimento aos feridos, que não suportaram e foram a óbitos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Foram apreendidas uma pistola Glock calibre .40, um carregador.40, 10 munições intactas .40, uma pistola Ruger calibre .9mm, um carregador 9mm, 12 munições intactas 9mm; 380 sacolés de maconha, 165 tiras de maconha, 99 pinos de cocaína de R$10, duas balanças de precisão, uma tesoura, etiquetas com a inscrição CPX/GETÚLIO e CPX/ROMA C.V. R.L, quatro aparelhos celulares, cinco potes para mistura de drogas, uma peneira e sacolés vazios.

NOTA: Na matéria anterior, ainda não havia informações sobre traficantes mortos e quantidade de drogas e armas apreendidas. Fotos e vídeo: Polícia Militar