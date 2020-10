Saae-VR investe em melhorias no abastecimento de água

Nesta semana, os cerca de mil moradores do bairro Cailândia foram beneficiados com a instalação de sistema de bombeamento de água

A Prefeitura de Volta Redonda segue com investimentos para melhorar o abastecimento de água no município. Nesta semana, começaram os testes para que a nova rede de água, que beneficiará 40 mil moradores dos bairros São Luiz, Nova São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Bairro de Fátima, União e São Francisco, entre em operação. Além disso, o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) atua em diferentes pontos da cidade com o mesmo objetivo.

Na tarde desta quinta-feira, dia 15, o diretor-presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca, esteve no Cailândia para conversar com moradores. Há cerca de quinze dias, um sistema de bombeamento de água tipo “booster” foi instalado na entrada do bairro e passou a garantir abastecimento contínuo a parte alta da comunidade, principalmente à Avenida dos Gaúchos. Cerca de mil moradores foram beneficiados com o novo equipamento.

“Fiquei muito contente, pois conseguimos solucionar um problema histórico de falta d’água na comunidade. Até a instalação do sistema de bombeamento, o abastecimento do local era feito por meio de caminhões pipa. E hoje, conversando com os moradores, vi que o problema foi resolvido”, disse Zeca.

Morador do Cailândia há 12 anos, Ataíde Alves confirmou que o abastecimento agora é diário. “Não precisamos mais pedir o caminhão pipa”, falou. O vizinho dele, Geneci Custódio da Cunha, que mora no local há 18 anos, também agradeceu a intervenção do Saae. “É muito bom poder contar com água na torneira, saber que está caindo normalmente”, contou.

Zeca lembrou que, em dezembro do ano passado, outra comunidade que enfrentava o mesmo problema foi beneficiada com o serviço. “A instalação de um sistema de bombeamento passou a atender cerca de 200 famílias das ruas Rui Silvestre Henriques e Aderbal de Souza, no bairro Mangueira, na divisa com Barra Mansa”.

MAIS INVESTIMENTOS – O diretor-presidente do Saae-VR ressaltou ainda que os investimentos em saneamento básico não param por aí. Em cerca de dez dias serão iniciadas mais duas obras importantes. A construção de 570 metros de rede de esgoto na região do Túnel 20, no bairro Água Limpa. Um investimento de R$ 200 mil. “E ainda a construção de nova rede de distribuição de água no trecho da Rodovia dos Metalúrgicos que corta o bairro São Geraldo”, adiantou Zeca. Secom/VR com fotos de Evandro Freitas