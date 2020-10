Caso reeleito, Samuca Silva vai ampliar Tarifa Comercial Zero para o bairro Santo Agostinho

O bairro Santo Agostinho vai ter um ônibus elétrico do Tarifa Comercial Zero ligando o local com os demais centros comerciais. A proposta foi apresentada pelo candidato a reeleição, Samuca Silva (PSC). Samuca esteve no bairro junto com a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, e candidatos a vereador da coligação Trabalho e Coragem.

“Nosso compromisso é ampliar o projeto Tarifa Comercial Zero para cinco ônibus elétricos. Levando o projeto aos bairros Santo Agostinho e 207. Essa é mais uma forma de fomentar o comércio e garantir que a população tenha um transporte de qualidade, gratuito e sem poluir o meio ambiente”, Samuca explicou que o Tarifa Comercial Zero atende 30 mil pessoas por mês nos três ônibus elétricos, que ligam Retiro, Aterrado, Amaral Peixoto, Vila e novo shopping.

“O transporte de qualidade também é uma de nossas prioridades. Diante disso, não vamos descansar até conseguir realizar a licitação das linhas da principal empresa. Se passaram 30 anos sem que ninguém fizesse essa licitação. Mas com coragem, estamos enfrentando as empresas de ônibus por um transporte digno para a população”, completou.