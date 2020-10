Menor foge com carro com criança, arrasta a mãe e bate em dois caminhões em Volta Redonda. A mulher seria inspetora da guarda-municipal de Volta Redonda

Um menor, de 14 anos, aproveitou um momento de distração da dona de um Honda Civic, e saiu em disparada dentro do bairro Água Limpa, com o filho, de 5 anos, que seria de uma inspetora da guarda-municipal e foi perseguido por motoristas e motociclistas durante o percurso até a saída do bairro, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no sentido Barra do Piraí.

Os motoboys conseguiram retirar a criança do carro. A mãe que estava presa na porta do carro foi arrastada por vários quilômetros e teve arranhões por toda a parte do corpo. Ele continuou em velocidade até a colisão que envolveu duas carretas, onde o carro ficou prensado em cima da ponte que liga os bairros Caieiras e Dom Bosco, quase mergulhando no Rio Paraíba do Sul.

Populares tentaram linchar o menor, mas foi impedido pela polícia que evitou o linchamento. Segundo depoimento de condutores de motocicletas e carros o carro Honda Civic atropelou um motoboy e várias pessoas durante a fuga.

O menor foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. O Conselho Tutelar foi acionado e já se entra na DP. Um guincho foi solicitado para retirar o veículo, pois o trânsito ficou totalmente interditado no local.