Deputado Federal deputado Antonio Furtado caminha pelas ruas com Drable

Candidato à reeleição contou com o apoio do deputado federal Delegado Furtado e de outras lideranças

O prefeito Rodrigo Drable (DEM), candidato a reeleição, caminhou na manhã deste sábado, 17, pelo Centro de Barra Mansa, na companhia do deputado federal Delegado Antonio Furtado (PSL), do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) e de diversas lideranças do município.

Segundo Drable, esse carinho do povo é muito gratificante. “A cada dia a campanha cresce de uma forma consistente e o carinho das pessoas é imenso, o que nos anima a continuar trabalhando, a enfrentar as dificuldades e colocar Barra Mansa no caminho do avanço. Agradeço toda manifestação de apoio”

O deputado federal Delegado Antonio Furtado comentou sobre o clima positivo das ruas. “Estou muito feliz de estar em Barra Mansa e percebi que a cidade está com o Rodrigo Drable. Nós, que estamos em Brasília, queremos essa continuidade para que o município se torne cada vez melhor. Percebi que o povo está muito animado, todo mundo de máscara tomando os cuidados em relação a pandemia, mas exercendo seu direito democrático de escolher quem a população quer para ser o prefeito nos próximos quatro anos”, concluiu Furtado.