Volta Redonda terá Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado

Todas as unidades da Atenção Básica vão funcionar, das 8h às 17h, para atualização vacinal; e a vacina contra a pólio está disponível em nove postos

A Prefeitura de Volta Redonda participa neste sábado, dia 17, do Dia D da Campanha de Multivacinação. Todas as unidades da Atenção Básica vão abrir, das 8h às 17h, para atualização vacinal de crianças e adolescentes, exceto os polos de triagem e atendimento de casos suspeitos de Covid-19, que são a UBS 249, UBSF São João, UBSF Vila Mury e UBSF Volta Grande.

Para a imunização contra a poliomielite, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza a VOP (Vacina Oral Poliomielite), para crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias nas unidades básicas do Conforto, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Roma I, Agua Limpa I, Vila Brasilia, Dom Bosco e Santo Agostinho. A campanha de vacinação, iniciada no último dia 05, terá o Dia D neste sábado, dia 17, e segue até o dia 30 de outubro.

Na Campanha de Multivacinação, para atualização da caderneta de vacina, serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente até 14 anos, 11 meses e 29 dias; além da imunização contra o sarampo, que está disponível para a faixa etária de seis meses a 59 anos de idade (com avaliação do estado vacinal).

A subsecretária de Saúde, Milene Paula de Souza, reafirma a importância da vacinação para reduzir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis e convoca os pais a levarem seus filhos para participar da campanha. “Com a realização do Dia D de Vacinação, esperamos facilitar o acesso da população à vacina. No sábado, fica mais fácil já que a maioria das pessoas não trabalha”, acredita.