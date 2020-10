Descarte de lixo eletroeletrônico acontece em Barra Mansa

Teve início na manhã deste sábado a coleta de lixo eletroeletrônico em Barra Mansa. Segundo informações dos organizadores a adesão tem sido boa e até o final da tarde é esperado um número maior de descarte. A iniciativa é do Rotary Volta Redonda, Rotary Club Alvorada (Ano Bom) e da Associação de Pais, Amigos dos Excepcionais (Apae-BM), com apoio da prefeitura local.

A coleta iniciou às 8 e vai até às 17 horas, na Praça Ponce de Leon, em frente à Igreja Matriz, no Centro. Os materiais recolhidos serão vendidos e o recurso arrecadado será destinado a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa (Coopcat) e a Apae do município. A ação está acontecendo em sistema drive-thru, com a finalidade de garantir a segurança dos participantes em relação a pandemia da Covid-19. A Guarda Municipal está no local, auxiliando no desvio do trânsito.