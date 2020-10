Thiago Valério apresenta propostas para moradores da Vista Alegre

Final de semana movimentado para os candidatos a prefeito Thiago Valério (Cidadania) e seu vice, Noé Garcêz (PSB). Neste domingo, 18, a caminhada foi no bairro Vista Alegre. Foram apresentadas propostas da Coligação ‘Barra Mansa de Verdade’. No sábado, 17, uma carreata foi realizada por bairros da Região Leste, com a presença de cerca de 70 carros

Vista Alegre é o bairro do candidato a prefeito e, assim como para outras localidades, há propostas específicas para lá. As particularidades do bairro são conhecidas por Thiago Valério. Dentre o que considera prioridade está a construção de uma creche e de uma escola.

Ele citou ainda que um dos problemas do bairro é o constante mau cheiro e retorno de esgoto nas redes de águas pluviais. Para isso, pretende, se eleito, construir novas redes coletoras de esgoto. Ele também vai melhorar o abastecimento de água da região, assim como garantir a manutenção e conservação das áreas de lazer, que estão abandonadas, além de despoluir o Córrego das Laranjeiras e recuperar suas margens.

Ao longo do bairro Vista Alegre há o ramal ferroviário e a intenção do candidato é buscar parcerias junto ao governo federal para fazer a retirada assim como promover melhorias do transporte público na região. Thiago Valério ainda pretende investir no comércio local. “Queremos também potencializar as instituições que desenvolvem projetos sociais na região da Vista Alegre, como a Casa Paz e Bem, por exemplo, pois oferecem trabalhos de extrema importância para a comunidade. É preciso ouvir e trabalhar em parceria com essas instituições”, disse, completando que apoiará também eventos e festas tradicionais realizadas na região, assim como valorizar e apoiar de forma permanente os artistas locais que são muitos na Vista Alegre.

PELA REGIÃO LESTE

No último sábado, o compromisso foi uma carreata por bairros da Região Leste, que conta com cerca de 40 mil habitantes. Aproximadamente 70 carros manifestaram apoio a candidatura de Thiago e Noé. O candidato agradeceu a participação de todos nesse projeto para mudar Barra Mansa.

E para a região há também muitas propostas, como aumentar a capacidade de produção de água da ETA Nova, fazendo chegar água nos bairros que são atendidos atualmente por Volta Redonda. Na saúde, o candidato quer lutar para credenciamento na União para transformar a Policlínica do Nove de Abril em um Centro de Especialidades Médicas. Se eleito, quer ainda fazer um novo acesso da região para Barra Mansa pelo bairro São Judas Tadeu.

Na educação pretende construir a maior escola de Barra Mansa na Região Leste, além de promover diversos cursos para comunidade voltados para prestação de serviços. Deseja ainda que a prefeitura esteja mais perto dos moradores e, para isso, pretende oferecer mais serviços na subprefeitura, como IPTU, licenciamento para obras, negociação de dívidas, dentre outros.