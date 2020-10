Barra Mansa realiza inicia monitoramento da fauna existente nas áreas de preservação ambiental

Serviço será totalmente digital, gerando informações para o órgão

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa inicia nos próximos dias o monitoramento da fauna existente no município. A intenção é obter dados técnicos referentes ao inventário dos animais existentes nas oito unidades de conservação – Áreas de Proteção Ambiental do Cafundó, em Rialto; Serra do Rio Bonito, em Amparo; entorno da Cicuta, na Região Leste; Cândido Silva, no Getúlio Vargas/Santa Rita de Cássia, ARIE Ilha do Paraíba; Parque Natural Municipal Centenário; Parque Natural Municipal de Saudade e o Horto Municipal Carlos Roberto Firmino.

Para a execução do serviço foram adquiridas quatro câmeras CoreDS. Segundo o secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, os equipamentos capturam imagens diurnas e noturnas, com sistema infravermelho, sem flash e com disparos de velocidade de 0,2 segundos para fotografias e 0,5 segundos para filmagens.

– O inventário da fauna permitirá maior controle fiscal, coibindo ações de caças aos animais, principalmente aqueles ameaçados de extinção, além da possibilidade de aumento na arrecadação do ICMS Ecológico. A iniciativa permitirá ainda o registro das diferentes espécies animais existentes em Barra Mansa, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios – destacou Vinícius.

O gerente de Unidades de Conservação, Douglas Muniz, explicou que as câmeras permitirão uma ampla amostragem da fauna existente na extensão territorial de preservação ambiental de Barra Mansa. “Faremos um sistema de rodízio das câmeras entre as oito unidades de conservação. O monitoramento é online, gerando imagens para a Secretaria de Meio Ambiente. Dessa maneira teremos condições de identificar as diversas espécies animais na cidade de Barra Mansa, gerando conhecimento a respeito da biologia da fauna local e seu manejo”, concluiu.