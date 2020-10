Ex-prefeito de Pinheiral, Arimathéa tem contas de 2016 aprovadas pelo TCE  

José Arimathéa Oliveira (PSB), candidato a vereador em Volta Redonda e ex-prefeito do município de Pinheiral, teve a avaliação de suas contas de Ordenador de Despesas e do responsável pela Tesouraria, referente ao ano de 2016 último ano de sua gestão frente à prefeitura, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

Arimathéa, que teve suas contas de gestão aprovadas pela Câmara de Vereadores de Pinheiral em outubro de 2019, pela maioria absoluta dos vereadores, encerra agora com 100% de aprovação de todas as suas contas avaliadas pelo TCE-RJ e pela Câmara de Vereadores em seus 4 anos de gestão frente à prefeitura de Pinheiral, no período de 2013 a 2016.

A avaliação das Contas de Ordenador de Despesas pelo Plenário do TCE, se deu na última semana após avaliação e discussão no Plenário do TCE-RJ, tendo sido aprovadas e posteriormente serão encaminhadas para ciência do atual prefeito e da Câmara de Vereadores de Pinheiral.

Na tarde deste domingo, Arimathéa comentou a aprovação das contas: ‘Recebi com muita tranquilidade a notícia da aprovação das contas pelo Plenário do TCE. Isso é mais uma prova da marca da seriedade e da condução correta pela qual sempre pautei meu trabalho frente à prefeitura de Pinheiral”,

Os prefeitos têm suas contas avaliadas pelo TCE-RJ, sob o olhar das contas da Administração Financeira e sob o olhar do Ordenador de Despesas e do Responsável pela Tesouraria, todos os anos de seus mandatos. Essas contas são analisadas pelo Tribunal de Contas que emite parecer prévio e posteriormente tem sua aprovação votada pela Câmara de Vereadores É a reprovação dessa avaliação de contas anuais que está trazendo dificuldades para a consolidação da candidatura a prefeito Neto em Volta Redonda.