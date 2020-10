Granato lamenta estado de “saúde” do Hospital São João Batista

O candidato à prefeitura de Volta Redonda, Granato, em entrevista, na manhã dessa quinta, 22, a rádio Destaque Popular, lamentou muito o estado em que se encontra o Hospital São João Batista, cuja administração estava a cargo de uma OS e agora está em fase de transição para voltar para ao comando da prefeitura.

Granato foi direto ao comentar essa situação afirmando que não era para a prefeitura ter passado o comando da saúde da cidade para uma organização. “É uma atitude de quem não quer problemas, quem não está nem aí para a cidade que diz amar. Eleito vou botar ordem na casa e para isso minha equipe já está preparando estudos sobre isso”, revelou.

O HSJB é um hospital de referência em emergência e urgência na região Sul-Fluminense, mas vem sofrendo vários problemas, agravados com a gestão da OS.

Segundo um relato, publicado por um grupo de médicos em redes sociais na tarde/noite de quarta-feira – 21, desde o dia 23 de julho desse ano quando os terceiros clínicos pediram demissão, cansados com o descaso da prefeitura, foram feitas várias promessas de mudanças e melhorias nas condições de trabalho, mas nada disso ocorreu até agora. No manifesto, os médicos apontam que “o movimento recebeu apoio de todas as especialidades médicas e “hoje trabalhamos à custa de promessas falsas de salários em dia e de reposição de insumos básicos para um bom serviço hospitalar”, afirmam.

O manifesto continua afirmando que os médicos estão sendo ameaçados pela direção da OS de não receber salários do mês de setembro se não assinarem um contrato cheio de erros e com cláusulas faltando, com data de fevereiro de 2020.

“Acompanhamos as denúncias envolvendo o Governo do Estado do Rio de Janeiro no repasse de verba à saúde. Com essa informação o prefeito Samuca Silva fez uma Live pelo Facebook informando o desligamento da OS do Hospital São João Batista. Logo após voltou atrás, informando a necessidade de um período de transição na administração. Porém, atualmente o que se vê na prática é a OS sucateando cada vez mais todos os setores do Hospital. Ao ser questionado pelos colegas médicos, o então Diretor Médico do HSJB Dr. Caio Larcher falou, “as pessoas insatisfeitas podem pedir demissão”.

Granato afirmou que tem vários médicos conhecidos que se desligaram não só do São João Batista, mas também do Hospital do Retiro, devido à falta de condições de trabalho oferecidas e hoje prestam serviços a mais de 100 quilômetros da cidade.

“Temos que trazê-los de volta. Eles são de grande importância para todos”, disse Granato.

Granato – que é vereador, revelou ainda que há vontade de pedir a abertura de uma investigação por parte do Legislativo para apurar o que está ocorrendo. Informações para a imprensa/ Fernando de Barros