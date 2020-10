Barra Mansa recebe primeira empresa após incentivo de ICMS

AçoVisa será implantada dentro dos próximos 30 dias na Rodovia Presidente Dutra, no bairro São Luiz

Uma indústria especializada no ramo de acabamento galvanizado, pequenos produtos da cadeia automotiva e motores está prestes a se instalar em Barra Mansa. Trata-se da AçoVisa, a primeira empresa do setor metal mecânico a vir para a região através da nova lei de incentivo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Estado. A previsão é que em até 30 dias ela seja instalada.

A indústria será situada à Rodovia Presidente Dutra, no bairro São Luiz, no KM 269. Na manhã desta sexta-feira (23), representantes da empresa e da Prefeitura Municipal de Barra Mansa estiveram no local para conhecer o espaço.

Os secretários de Planejamento Urbano e de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Eros dos Santos e Jair Gomes, respectivamente, estiveram na visita e fizeram questão de ressaltar a importância da chegada da indústria em Barra Mansa.

O secretário Eros dos Santos informou que a prefeitura tem trabalhado para atrair novos investimentos ao município. “A Aço Visa não atenderá apenas Barra Mansa, mas também toda a região. É um marco importante para a cidade na área metal mecânica. Agora, o nosso compromisso é continuar trabalhando para que outras empresas venham para cá. Nós temos espaço, logística e braços abertos para receber esses empreendimentos”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Jair Gomes continuou. “O maior ganho com essas aquisições é a empregabilidade. A escolha dos contratados ficará a cargo da empresa, mas os moradores de Barra Mansa terão prioridade na contratação”, afirmou o secretário.

O gestor da unidade Aço Visa em Barra Mansa, Ed Carlos Rocha, agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal em abrir as portas para o empreendimento e agilizar os trâmites para a instalação da indústria. “Hoje é um dia especial para todos nós. É muito bom poder fazer parte de um momento tão importante para Barra Mansa. Mesmo diante de uma triste realidade na saúde e na economia, estamos conseguindo trabalhar para reverter esse quadro, gerando emprego e enfrentando os desafios com investimentos”, finalizou o gestor. Foto: Chico Assis