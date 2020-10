Secretaria de Infraestrutura inicia obra de contenção no bairro Casa de Pedra

O objetivo é garantir a segurança para motoristas e pedestres; Previsão é de que em quatro semanas o serviço já esteja pronto

Desde o início da semana, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão trabalhando no bairro Casa de Pedra, na reconstrução de muro de contenção para estabilizar o terreno da margem direita da Ponte João Gori Sobrinho, ao lado do córrego Cafuá. Devido a ação do tempo, parte do talude cedeu, porém não houve comprometimento na circulação de veículos ou pedestres, pois a estrutura é segura.

Engenheiros da SMI atuam na reconstrução do muro de, aproximadamente, sete metros. Não houve necessidade de interdição da via, pois a obra está sendo realizada na parte interna, com uso de escavadeira hidráulica e materiais para contenção. A previsão é de que em quatro semanas o serviço já esteja pronto. Em 2019 foi o lado esquerdo que cedeu e a obra já foi realizada.

“É uma obra importante para a segurança de moradores, pedestres e motoristas que trafegam pela Rodovia dos Metalúrgicos. Estamos em constante monitoramento para poder agir de forma rápida e eficiente”, disse a subsecretária municipal de Infraestrutura, Sandra Cristina de Paiva Pinto.