Centro de Imagens de Volta Redonda reforça exames de mamografia

Ação do Outubro Rosa atende 40 mulheres durante os fins semana do mês de combate ao câncer de mama

Mais 40 mulheres de Volta Redonda fizeram neste sábado, dia 24, exames de mamografia no Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves, que fica localizado no Estádio Raulino de Oliveira. Para reforçar e agilizar a oferta de exames, durante todos os sábados do mês de outubro, o Centro de Imagens está realizando 40 exames, sendo 20 na parte da manhã e outros 20 durante a tarde.

A assistente administrativa Gilcéia da Silva Souza, 61 anos, moradora do bairro Volta Grande, elogiou a iniciativa. “É maravilhoso saber que na nossa cidade tem iniciativas como essa. Muitas mulheres não dão importância para o Outubro Rosa. Cuidam da casa, da família e se esquecem delas mesmas. Eu aproveitei a oportunidade e vim fazer o meu exame, sem filas, sem aglomeração e em total segurança”, disse Gilcéia.

A dona de casa Regina Lúcia dos Santos, 64 anos, moradora do bairro Água Limpa, também aproveitou o sábado para fazer o seu exame. “Fui à unidade de saúde do meu bairro e já marcaram meu exame para hoje. Acho muito importante manter os exames em dia, ainda mais na minha idade”, comentou.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a oferta de exames e faz parte das ações em comemoração ao Outubro Rosa, campanha que chama a atenção para a saúde da mulher. Os exames foram marcados previamente, por encaminhamentos das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Esse é o quarto sábado em que os exames estão sendo feitos no setor. Em menos de um mês do retorno das suas atividades, o Centro de Imagens já realizou 640 exames de mamografia. O local está seguindo todas as orientações de segurança e prevenção contra a Covid-19, agendando três pacientes a cada meia hora.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, ressalta que a prevenção é o melhor remédio para o combate ao câncer de mama. “Disponibilizamos uma equipe para trabalhar aos sábados no Centro de Imagem com o objetivo de aumentar a oferta de mamografia no município. Vale ressaltar que, antes da pandemia, a administração municipal tinha zerado essa fila. Estamos promovendo esse reforço dos exames para garantir que todas as mulheres de Volta Redonda possam se prevenir e se cuidar”, disse a secretária, lembrando que o funcionamento do Centro de Imagem é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados funcionará das 8 às 17 horas.