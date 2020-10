Acidente deixa um morto e cinco feridos na BR 393, no Jardim Amália II

Um acidente ocorrido no início da manhã desta segunda-feira, por volta de 00h30min, deixou um morto e cinco feridos, no km 286, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda.

A colisão envolveu um ônibus e um WV / Gol, que foi atingido na lateral. No veículo Gol estavam quatro mulheres e dois homens. Um dos homens morreu ao dar entrada no hospital São João Batista. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais. Não houve interdição da pista e o trânsito fluiu sem complicações.