Polícia Militar apreende suspeitos com armas no bairro Roselândia

Policiais militares prenderam no domingo, por volta das 17h30min, dois suspeitos de tráfico de drogas na Rua Israel Souza Braga, no bairro Roselândia I, em Barra Mansa. Uma denuncia anônima levou os agentes até uma casa abandonada onde depararam com quatro suspeitos. Um dos suspeitos, de 40 anos, e outro de 45 anos tentaram fugir, mas foram presos.

Com o homem, de 40 anos, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Com lesão no pé, o suspeito foi levado para a Santa Casa de Misericórdia e permaneceu internado.

O outro suspeito, de 35 anos, que disparou contra os agentes quando tentava fugir, foi atingido com um tiro no pé. Ele foi socorrido e levado para a mesma unidade hospitalar, onde foi atendido e liberado em seguida.

Com ele, foi aprendido um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas munições deflagradas. Na casa abandonada havia dois adolescentes, de 17 e 15 anos que não tentaram fuga. Eles foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.