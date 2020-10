Prefeitura de Volta Redonda inicia projeto de artesanato em hotelaria

Objetivo é articular empresas que movimentam o turismo

A Prefeitura de Volta Redonda, através da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), iniciou na última terça-feira, dia 20, o projeto ‘Arigó: Artesanato na Hotelaria’, que é pioneiro na comercialização do artesanato como parte da articulação entre as empresas que movimentam o turismo. O lançamento aconteceu em um hotel na Vila Santa Cecília, com participação online de alguns artesãos.

As peças já estão disponíveis para a venda e ficarão expostas em diferentes pontos do hotel: no salão de café da manhã, integradas à decoração e próximo ao balcão de reservas. Os hóspedes e quem mais desejar poderão encontrar artigos úteis para viajantes, como necessaires e porta-escovas, máscaras, objetos de decoração, presentes, souvenires entre outros.

“Sou artesã e entendo que esse momento é uma oportunidade única de geração de trabalho e renda, pois não estamos tendo oportunidade de participar de feiras e outros eventos. É uma iniciativa muito importante da prefeitura e uma oportunidade ímpar, inclusive para melhorarmos nosso portfólio, para quando participarmos de eventos em outros locais”, contou a artesã Cristina Cruz, que também é membro do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

O projeto é parte das iniciativas que a Smdet vem desenvolvendo para fomentar a produção de peças de artesanato que promovam a valorização da identidade no município.

“Desse movimento surgiu uma série de peças com a temática Arigó, que homenageia o trabalhador que migrou para consolidar o núcleo siderúrgico da cidade. Além desses, vieram outros trabalhos com aspectos marcantes da cidade. Temos desde imagens do patrimônio histórico, até mascaras decorativas com pinturas dos índios puris, que foram os primeiros habitantes dessa região”, explicou a diretora de Turismo da Smdet, Débora Cândido.

A partir da produção que gerou trabalhos com técnicas e resultados variados, foram realizados contatos com meios de hospedagens para consolidar pontos de venda do artesanato local, surgindo o projeto piloto. Também foi feita uma reunião online, onde 17 artesãs que tiveram trabalhos selecionados fizeram uma capacitação para que os funcionários do hotel conhecessem as histórias de cada uma delas, assim como de suas peças, aumentando a qualidade da comunicação na venda.

“Começamos a fase de curadoria das peças em março deste ano e estávamos nos preparando para ir também a uma feira, quando veio a pandemia e tivemos que suspender o projeto. Agora em agosto, quando vimos um cenário mais seguro para retomar as atividades econômicas, retomamos o projeto. É importante valorizar a identidade do município e poder contribuir com a retomada da economia para esse segmento”, afirmou Débora.

As artesãs e artesãos fazem parte do Programa Municipal de Artesanato (PAM), da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que juntamente com as integrantes da cadeira de artesanato no Conselho Municipal de Turismo (Comtur), somaram forças com a Smdet.

“A cadeia produtiva do Turismo é muito ampla e é papel da gestão pública do Turismo promover a articulação entre os elos dessa cadeia. Todos saem ganhando: os artesãos, com mais uma possibilidade de escoamento da produção, o hotel, que ganha mais atratividade e complementa sua oferta, e a cidade, que tem sua identidade fortalecida”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro. Secom VR – Fotos de Gabriel Borges