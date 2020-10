Uma criança, de apenas 4 anos, morreu atropelada por um carro na tarde deste domingo, na Rua Comendador Araújo Leite, no bairro Esplanada do Cruzeiro, em Valença. Annalú Gonçalves da Silva Martins estava com a mãe da garota, de 23 anos, quando ocorreu o acidente. A criança foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante os primeiros procedimentos no Hospital Maternidade, em Valença.

O condutor do veículo passou mal e foi atendido no Hospital Escola.