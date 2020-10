Ailton Marques conversa com moradores do Parque Mariana

Bairro recebeu diversas melhorias em infraestrutura na gestão do prefeito

O prefeito Ailton Marques (PDT), candidato à reeleição pela coligação “Porto Real Pra Frente”, esteve juntamente a vereadora Bianca Sampaio, candidata a vice-prefeita, na segunda, 26, no bairro Parque Mariana, onde dialogou com moradores a respeito das últimas melhorias realizadas na localidade, assim como falou sobre as intenções caso seja eleito. “Nosso objetivo é continuar lutando pela comunidade, trabalhando com muita seriedade e ouvindo a opinião popular, fundamental para o sucesso de todas as ações. Para isso, em nosso plano de governo está incluído o Orçamento Participativo, onde a população será responsável por decidir para onde serão encaminhados os recursos públicos direcionados, ou seja, em quais melhorias serão aplicados”, explicou o prefeito.

Ailton também falou sobre segurança pública e infraestrutura. “Com a rede de drenagem de águas pluviais, realizada durante a nossa gestão, o bairro Parque Mariana não sofrerá mais com alagamentos. Estamos avançando com as melhorias no bairro e grande parte do que está sendo feito é com recursos próprios do município. Outra importante realização foi que o bairro também é contemplado pelo videmonitoramento, ampliando as condições de segurança e, consequentemente, de qualidade de vida dos moradores do bairro”, completou o candidato que ainda ressaltou a importância de promover melhorias no transporte público, esporte e saúde aos moradores do Parque Mariana. “Sabemos como é importante promover e ampliar o acesso aos serviços públicos, assim como a qualidade de vida da população. Por esse motivo, nosso planejamento inclui melhorias na infraestrutura, esporte e lazer e ainda a ampliação da oferta da Atenção Primária em Saúde.

Melhorias no Parque Mariana

– Obras de infraestrutura envolvendo rede coletora de esgoto e de distribuição de água potável e rede de drenagem de águas pluviais; colocação de meios-fios; calçamento com pavimentação intertravada e construção de calçadas.

– Serviços concluídos nas Ruas: João de Barcelos; Custódio José de Melo, parte da Saturnino Braga.

– Na Rua Duque Caxias estão concluídos a rede coletora de esgoto; rede de distribuição de água potável; da rede de drenagem de águas pluviais e colocação de meios-fios. Em andamento: calçadas e pavimentação intertravada.

– Saldanha da Gama, Nilo Peçanha e parte da Saturnino Braga já receberam drenagem de águas pluviais; rede coletora de esgoto e de distribuição de água potável, colocação de meios-fios e pavimentação intertravada. Em breve será iniciado a construção de calçadas.

– Em licitação as Ruas Floriano Peixoto e parte da Saturnino Braga.