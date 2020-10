PRF flagra caminhão por fraude fiscal na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram no final da noite desta terça-feira, por volta das 22 horas, um caminhão baú com placa de Maricá (RJ), transportando uma carga de chopp com irregularidade na nota fiscal, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia (RJ).

Segundo os agentes, o motorista, de 52 anos, apresentou uma nota fiscal onde estaria transportando 350 litros de chopp de Franca (SP) para o Rio de Janeiro. Durante conferência da carga, os policiais constataram de que o veículo estava transportando 35 barris de 50 litros, um total de 1.750 litros de chopp, estando em desacordo com descrição da nota fiscal, o que caracterizou a fraude fiscal.

O condutor foi obrigado a levar o caminhão até a um auditor fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, para a regularização e liberação do veículo.