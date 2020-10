Acidente deixa quatro feridos na Rodovia dos Metalúrgicos

Um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira envolveu três carros e deixou quatro pessoas feridas na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Segundo informações de populares, o acidente ocorreu em uma curva nas proximidades do bairro Vila Rica. Com o impacto, um dos carros teve a parte dianteira totalmente destruída.

Equipes do (Samu) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram uma mulher, de 45 anos, que sofreu um trauma na perna esquerda, mas passa bem.

Ficaram feridos também uma criança de 9 anos, e um adolescente de 14 anos. As outras duas vítimas, uma criança de nove anos e um adolescente, de 14, foram atendidas no local e liberadas.