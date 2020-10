BM é a primeira cidade do RJ  a pagar auxílio da Lei Aldir Blanc

Organizações culturais credenciadas receberam a primeira parcela do subsídio mensal

Nesta sexta-feira (30), as organizações culturais credenciadas na Lei Aldir Blanc começaram a receber a primeira parcela do subsídio, através da Fundação Cultura Barra Mansa. O município é o primeiro do estado do Rio de Janeiro a pagar o auxílio.

Ao todo, Barra Mansa recebeu R$ 1,2 milhão do Governo Federal. Os pagamentos para os selecionados nos editais setoriais serão feitos a partir da próxima semana.

Ainda estão abertas as inscrições para a concessão de prêmios para cultura afro, calendário cultural, artesanato, mestres de folia de reis e de capoeira. O prazo é até o dia três de novembro.

A forma que o recurso seria utilizado foi definida por cada município. Em Barra Mansa foram divididos em três níveis de pagamento: organizações que receberão no total 12 mil, 18 mil e 30 mil reais. Esses valores serão pagos em três parcelas.

O subsídio se trata de um processo de credenciamento, portanto, não teve nenhuma concorrência. Todas as organizações formais ou informais que cumpriram os requisitos estavam habilitadas. No entanto, como o recurso é finito, foram adotados alguns critérios de priorização.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou o empenho do órgão em fazer Barra Mansa ser a primeira cidade do estado a pagar os artistas com os recursos da Lei Aldir Blanc. “Para todas as cidades do país têm sido um desafio muito grande operar os recursos da Lei Aldir Blanc, em função da sua emergência e de sua complexidade. Mas especialmente no estado do Rio de Janeiro, os secretários estão se ajudando entre um município e outro. Barra Mansa sendo a primeira cidade do estado a pagar, colabora com os outros municípios a se desenvolverem também. O barra-mansense é privilegiado por ter esse acesso ao recurso antes dos demais. É importante destacar que a atenção que a Fundação de Cultura tem dado para esse processo é equivalente a urgência da liberação desses recursos aos artistas. Por isso, trabalhamos arduamente para conseguir pagar essa primeira parcela”, disse Bravo.