‘Para fazer gestão precisa inicialmente gostar de pessoas’ afirmou Dayse Penna

A entrevista foi gravada e publicada na página oficial do sindicato no Instagram

Dayse Penna e Ademar Esposti participaram na tarde desta quarta-feira, 29, de uma entrevista no Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda (SFPMVR). A candidata respondeu a 12 perguntas elaboradas pelos servidores e feitas pela diretora do sindicato, Martha Mageste. A conversa contou com a participação do presidente do Sindicato, Ataíde de Oliveira e do também diretor José Jefferson Marques.

O encontro organizado pelo SFPMVR para que candidatos apresentem suas propostas à categoria foi transmitido ao vivo e publicado na página oficial do sindicato no Instagram, @sfpmvr. As perguntas dirigidas a Dayse Penna tratavam de assuntos como Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), Fundo de Assistência e Previdência Social dos Funcionários (FAPS), Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) e cargos comissionados, entre outros.

A candidata falou sobre os resultados que apresentou, mesmo sem recursos, enquanto esteve à frente da Secretaria de Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH). “Como secretária eu consegui fazer em comparação aos anos anteriores o crescimento do atendimento a mulheres em situação de violência em 300%, com a pessoa idosa foi em 1000% e as colaboradoras se sentindo muito bem acolhidas pelo processo que a gente estabeleceu de reconhecimento do trabalho prestado. Para fazer gestão precisa inicialmente gostar de pessoas”, afirmou Dayse.

O Candidato a vice-prefeito, Ademar Esposti reafirmou a postura legalista da chapa. A nossa visão é de justiça, é cumprir a lei. Se a lei determina 5% (de reajuste) esse é o mínimo, você pode exceder para mais para menos não. Por isso que o administrador público tem que ter capacidade, não ter apenas título de administrador. Ele tem que ser de fato administrador para fazer a coisa acontecerem. Essa é a nossa visão, a lei tem que ser cumprida”, reafirmou Ademar.

A principal proposta de Dayse e Ademar para o funcionalismo público é o projeto Servidor Feliz que se utiliza da metodologia FIB (Felicidade Interna Bruta) para avaliar as necessidades e anseios do servidor com base em nove aspectos. São eles, Bem-estar psicológico; Saúde; Uso do tempo; Vitalidade comunitária; Educação; Cultura; Meio ambiente; Governança; Padrão de vida. Além disto, propõe adequar os recursos e instalações, trazer capacitação profissional em todas as áreas do serviço público, ouvidoria do servidor e estabelecer metas com indicadores para valorizar e reconhecer o mérito dos servidores.