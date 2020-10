Samuca quer modernizar transporte coletivo e lança projeto ‘Uber dos Ônibus’

Candidato à reeleição em Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva (PSC) lançou na manhã desta sexta-feira, dia 30, um projeto para modernizar o transporte coletivo de Volta Redonda. O objetivo é regulamentar e atrair aplicativos de transporte coletivo de passageiros, um projeto que já acontece em algumas cidades e estados do Brasil e é conhecido como “Uber dos ônibus”.

Segundo Samuca, a proposta visa dar mais modernidade ao transporte público. O sistema seria parecido com o aprovado na cidade para liberação do Uber e 99Táxi e vai unir pessoas com vontade de um transporte de qualidade a empresas com ônibus confortáveis cadastrados no sistema. Para mais informações, foi criado o site www.uberdoonibus.com.br.

“No “Uber do Ônibus” você irá solicitar sua viagem via aplicativo de celular, as rotas são dinâmicas e pré-definidas, interligando os pontos de embarque e desembarque virtuais informados no aplicativo. O “Uber do Ônibus” será um sistema inteligente que te busca e te leva para onde quiser dentro da área de atuação”, disse Samuca, lembrando que empresas como Ubus e Buser já prestam esse tipo de serviço.

”Um exemplo para a utilização do ‘Uber do Ônibus’ são os moradores do bairro Roma que, precisando ir à Vila Santa Cecília, podem solicitar juntos um ônibus e, na hora marcada, sem parada em pontos, chegarão ao destino de forma mais fácil, confortável e rápida”, comentou o candidato a reeleição.

Samuca adiantou que o Tarifa Comercial Zero, projeto que integra os centros comerciais através de um ônibus elétrico e gratuito, foi uma medida inovadora na cidade e que deu certo.

”Lembro que na campanha de 2016, quando falei sobre o Tarifa Comercial Zero, alguns disseram que era impossível. E hoje está aí o projeto, transportando mais de 30 mil pessoas por mês”, comentou Samuca.

A licitação da maior empresa de ônibus que opera na cidade, disse Samuca, segue sendo um objetivo. ”Isso será fundamental para melhorar o sistema de transporte na cidade. Vamos realizar a primeira licitação do transporte público de Volta Redonda”, afirmou.