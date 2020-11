Baltazar defende a criação de comitê para avaliar volta às aulas

O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, defendeu a criação de um comitê intersetorial, composto por pais, professores, representantes de escolas particulares, profissionais de apoio e membros da Secretaria de Saúde, para debater a volta às aulas com segurança e protocolos de prevenção à Covid-19 em todo o sistema escolar do município. Para o candidato, o comitê seria a forma mais eficaz de ouvir todos os envolvidos no dia a dia do processo educacional e, a partir de um consenso, determinar as medidas a serem tomadas para garantir total segurança para receber os alunos.

“Como médico, acredito que a segurança é primordial quando temos que pensar no retorno de nossas crianças e adolescentes às escolas. Uma volta desregrada, representa um risco não só para os alunos, mas também para suas famílias, professores e demais profissionais envolvidos no funcionamento das unidades. Temos que pensar ouvindo os atores envolvidos e calculando os riscos”, disse o candidato.

Outro fator que, segundo o candidato, justifica a volta às atividades presenciais, é a ferramenta online que a prefeitura disponibilizou para às aulas. Alvo de fortes críticas por parte de professores, famílias e alunos, o programa, que custou R$ 1,7 milhão à prefeitura em um contrato de seis meses, acarretou em diversos prejuízos de aprendizagem para os estudantes durante a paralisação das aulas por conta da pandemia.

“A ferramenta não atende do jeito que deveria e não justifica o que foi investido nela. Diversas empresas fornecem programas gratuitos para educação online e a prefeitura sequer os utilizou. Alunos e professores consideram que esse foi um ano letivo perdido, devido a desorganização do governo municipal. Caso eu seja eleito e a questão da volta às aulas não tiver sido resolvida, farei uma revisão a respeito do uso dessa ferramenta”, ressaltou Baltazar