Polícia Civil prende suspeito de matar candidato à vereador em Paraty

Policiais civis, sob o comando do delegado-titular Marcelo Russo, prenderam no final da noite de quarta-feira, um homem de 60 anos, suspeito de envolvimento no assassinado, ocorrido à tarde, de Valmir Tenório, o ‘Valmir Filho do Bibi , candidato a vereador deste ano pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O nome do preso não foi divulgado.

Segundo o delegado Marcelo Russo, outros dois suspeitos, um de 35 e outro de 25 anos, foram identificados e já tiveram sua prisão preventiva solicitada à Justiça e eles estão sendo procurados.

Marcello Russo, que desde o início descartou motivação política no crime, ocorrido no Parque Mangueira, informou que Valmir foi morto por motivo fútil. Segundo o delegado, ele estava mantendo um relacionamento amoroso com uma ex-mulher de um gerente do tráfico de drogas no bairro Ilha das Cobras.