Caminhonete roubada é recuperada por policiais militares, na divisa de BM com VR

Policiais militares recuperaram na noite desta quinta-feira, depois de perseguição, uma caminhonete Fiat Toro, com registro de roubo em Barra do Piraí.

Segundo a ocorrência na delegacia, os policiais do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) do distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, desconfiaram dos ocupantes da caminhonete, que ainda não havia sido emplacada.

Os suspeitos fugiram pela RJ-153 (Estrada Volta Redonda-Santa Isabel) e durante perseguição houve o capotamento do veículo na divisa de Barra Mansa com Volta Redonda.

Os policiais militares encontraram a caminhonete capotada, sem os ocupantes que fugiram. Nenhum suspeito foi localizado. Na caminhonete estavam os documentos do proprietário. Os policiais foram até a delegacia de Polícia de Barra do Piraí, para fazer a ocorrência e encontraram o proprietário fazendo o boletim de roubo do veículo.

A caminhonete foi levada num guincho para a delegacia de Barra Mansa.