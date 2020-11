Flamengo demite o técnico Torrent e Rogério Ceni pode acertar com o clube

O Flamengo demitiu o técnico espanhol Domènec Torrent nessa segunda-feira (dia 9). Ele estava no cargo três meses. No domingo, o time carioca perdeu por 4 a 0 para o Atlético-MG. O contrato dele com o clube era válido até o fim de 2021.

O treinador somou 24 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas no clube. Foi contratado para substituir o português Jorge Jesus, hoje no Benfica.

O Flamengo está terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e está classificado para as oitavas de final da Libertadores. O técnico Rogério Ceni pode acertar ainda hoje com o clube.