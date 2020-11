Motorista perde o controle do veículo e carro atinge mureta na Dutra, em Resende

Um acidente ocorrido por volta das 10 horas, desta segunda-feira, deixou uma pessoa com ferimentos no km 328, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Engenheiro Passos, em Resende. Equipe da 7ª Delegacia, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender o acidente e constatou que o condutor, de 55 anos, perdeu o controle do veículo Ford Fiesta, ao fazer uma curva e bateu na mureta central da rodovia. Uma passageira, de 60 anos, teve ferimentos.

A idosa foi socorrida e levada parra o Hospital de Emergência, em Resende. Durante fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 10 de setembro de 2019.

Foi lavrada uma multa no valor de R$ 293,47. Um termo Circunstanciado de Ocorrência, da PRF (TOC) foi emitido para que o condutor compareça ao Jecrim quando foi intimado.