Morre jovem baleado no Cemitério do Retiro

O jovem, Jonathan Augusto de Almeida, de 21 anos, que estava no Cemitério do Retiro, aguardando o sepultamento de um amigo, foi baleado com vários tiros no início da tarde desta segunda-feira. O jovem morreu ao dar entrada no Hospital São João Batista. Segundo testemunhas, Jonathan estava aguardando o sepultamento de Juan Pinheiro Barcello Portugal Ribeiro, que foi assassinado na noite de domingo, na Rua Féres Nader, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Jonathan, que seria filho de um policial, levou vários tiros. Segundo testemunhas, o autor dos disparos estava em um carro Gol (branco) com outros dois ocupantes.