PRF flagra transporte irregular de carga radioativa na BR-393, em Paraíba do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da tarde desta segunda-feira, durante patrulhamento de rotina, um caminhão Mercedes Benz (ES), transportando um produto classificado como radioativo, no km 182, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no sentido Três Rios, no município de Paraíba do Sul.

Durante fiscalização foi verificado o transporte de carga de café processado, sendo transportada juntamente com produto classificado como radioativo destinado a uso hospitalar. O condutor, de 60 anos, apresentou as notas fiscais e documentos de expedição, contudo, devido a expressa proibição legal de transporte de produtos radioativos juntamente com alimentos, foi acionado a Vigilância Sanitária de Paraíba do Sul, que após confirmação, lavrou auto de infração.

O veículo e o condutor foram apresentados na 107ª Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul para registro e providências cabíveis.