Reunião de Rodrigo Drable realizada após caminhada reúne cerca de 1,5 mil apoiadores no Ilha Clube

No final da tarde desta segunda-feira, 09, mais de 1,5 mil apoiadores do prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Drable, se reuniram no Ilha Clube, no bairro Ano Bom, após a caminhada realizada na Avenida Joaquim Leite, no Centro. O evento contou com a participação de lideranças como o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, do capitão da Polícia Militar, Alcimar Videira, além dos secretários do governo e lideranças comunitárias.

As centenas de pessoas que acompanharam a caminhada reforçaram o apoio à reeleição de Rodrigo Drable, que foi ovacionado por todos que participaram da reunião. Logo no início, o prefeito discursou agradecendo a participação dos apoiadores.

“Só vocês para proporcionarem um momento como esse, e eu vou dizer que poucas pessoas devem ter vivido o que eu estou vivendo aqui. Sou grato a cada um essa noite. Há quatro anos nós estivemos aqui e nós nos tornamos um grande time, uma grande família. Eu subi exatamente neste palco e disse que nós tínhamos um compromisso de reconstruir uma cidade que foi destruída. Nós temos feito um esforço imenso para superar todas as dificuldades em todas as áreas. Quando entramos, os salários estavam atrasados por meses, hoje estão em dia e, amanhã (hoje), o 13º está na conta. Mas foi de forma responsável, organizada, combatendo um modelo de corrupção que permitiu que nós conseguíssemos avançar. Foi assim que a gente conseguiu colocar posto de saúde, UPA, hospital para funcionar. Fizemos a clínica de hemodiálise e vencemos a Covid em Barra Mansa. Foi dessa maneira que nós conseguimos reestruturar as entradas da cidade para permitir que as empresas olhassem para cá e vissem uma cidade que merece investimento. Só nos últimos dias, nós inauguramos três grandes empresas e têm mais três grandes para os próximos dias”, discursou Drable.

Em seu discurso durante o evento, a vice-prefeita Fátima Lima destacou a importância do apoio do público presente no evento. “A casa cheia no evento de hoje já mostra o que será o resultado nas urnas. O povo está sensível, os nossos colaboradores, amigos, está todo mundo dizendo que a reeleição é o caminho para Barra Mansa avançar. Se nós chegamos nesse momento da eleição com essa força é porque vocês estavam conosco e o nosso time é vitorioso”, disse a vice-prefeita e candidata à reeleição, Fátima Lima.

A moradora do bairro Morada Verde, Andréa Maria de Lima, auxiliar de serviços gerais, que compareceu à reunião no Ilha Clube, destacou a criação de novos postos de trabalho e as melhorias no postos de saúde como as principais conquistas da gestão do prefeito Rodrigo Drable. “Barra Mansa está outra cara. Eu estava desempregada há anos e agora estou trabalhando. A cidade mudou, só quem é cego pra não ver o que o prefeito Rodrigo Drable fez por Barra Mansa, pelos postos de saúde, onde médico não falta mais. Tenho duas netas matriculadas na Escola Municipal Dejair Machado Gomes e estou muito satisfeita. Barra Mansa só tem a ganhar com a reeleição do prefeito”, destacou Andréa.

“Para mim, o Rodrigo foi um bom prefeito pra cidade, a minha família toda vota nele. Colocou as UPAS pra funcionarem, pegou a prefeitura em uma situação crítica. A primeira porrada que ele levou foram aquelas enchentes nos bairros Siderlândia e Bocaininha, depois na Piteiras e no Loteamento. Por isso que eu estou com ele”, declarou Maxsuel Santos, pintor industrial, morador do bairro Siderlândia.

Ao encerrar o seu discurso, Drable destacou as dificuldades que enfrentou durante a sua gestão à frente da prefeitura de Barra Mansa, agradecendo a colaboração de sua equipe. “Foram provações atrás de provações. Nunca na história de Barra Mansa teve tanta enchente, tanto deslizamento, tanto alagamento. Mas eu olhava para o meu lado esquerdo e para o direito e tinha alguém. E foi com a união que nós enfrentamos os piores momentos. O que define uma reeleição é a vontade do nosso povo, e nós estamos unidos. Estamos vencendo na base da união, do trabalho e da reestruturação da cidade que a gente ama. Estive por diversas noites com o secretário de Saúde Sérgio Gomes, nos hospitais, acompanhando a evolução dos nossos doentes para permitir que Barra Mansa tivesse uma evolução melhor, para que os empregos não parassem, que o comércio continuasse e a cidade avançasse. Nós não nos acovardamos com agressões porque não foi assim que superamos os piores momentos”, finalizou Rodrigo Drable.