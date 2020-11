Aluísio D’Elias é eleito prefeito de Quatis

O vereador, Aluísio D’Elias (PSC) foi o vencedor das vantagens para o prefeito em Quatis com 45,25% votos (3.747). Uma segunda colocação ficou com ficou Rogério Batista (PSL) com 31,20% dos votos (2.583). A candidata Marcela (PSD) que teve apoio do prefeito atual Bruno de Souza obteve 20,98% votos (1.737). Regina Contadora (Republicanos), com 2,57% votos (213).

Foram 8.782 votos, sendo que 8.280 (94,28%) foram válidos, 148 (1,69%) brancos, 354 (4,03%) nulos e 2.010 (18,62%) abstenções.

Veradores eleitos

A Câmara Municipal de Quatis é composta de nove vereadores. Foram eleitos Willian Carvalho (DEM), Chicão (MDB), Alex D’Elias (Patriota), Fernando Maninho (PSD), André Jabuti (DEM); Casoba da Academia (Patriota); DJ Denilson (PSC); Nildinho (PSC); Maria Rosa (PSL).