Prefeitura revitaliza sinalização da Via Sérgio Braga em Volta Redonda

Equipes da STMU estão realizando trabalho noturno para evitar impactos no trânsito

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), iniciou nesta semana a revitalização da sinalização horizontal da Via Sérgio Braga, no bairro Ponte Alta. O objetivo é melhorar a mobilidade da via, que é de grande movimentação de veículos. O cronograma de revitalização da secretaria já atendeu mais de 50 quilômetros de ruas e avenidas pela cidade neste ano.

As equipes realizam ações como demarcação de linha de centro da via, linha de bordo e identificação de cruzamentos; pinturas de faixa de pedestres; setas direcionais, indicação de preferência em cruzamentos, além de recuperação e pintura de ponto de ônibus; demarcação de estacionamento; entre outras.

Os trabalhos na via serão realizados entre a ponte (Elevado Presidente Castelo Branco) e a divisa com o município de Barra Mansa – um percurso de aproximadamente 750 metros. Por essa via ser de grande fluxo de veículos durante o dia, o trabalho está sendo realizado no período noturno para evitar impacto no trânsito e no tráfego de pedestres.

A STMU também já executou revitalização viária na entrada da cidade, próximo ao bairro Vila Elmira; na Avenida Beira-Rio; no Elevado Castelo Branco e seus acessos; no trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); além de ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília, Três Poços, Santa Cruz, Vila Rica, Santo Agostinho, Voldac, Belmonte, Jardim Cidade do Aço e Parque do Contorno.